شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تستفيد من الأوكازيون الشتوى 2022 بدون خداع.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية العمل بالأوكازيون الشتوى 2022 فى 7 فبراير الجارى، الذى يستمر حتى شهر مارس المقبل بمناسبة عيد الأم، وينشر "الخليج 365 " تقريرا معلوماتيا حول كيفية الاستفادة من عروض الأوكازيون الشتوى فى نقاط محددة.

1- مشاهدة الملابس بشكل جيد قبل الشراء للتأكد من جودتها وأنه فى حالة وجود لون المنتج باهت، فإنه سيكون غير جيد ويتطلب الإبلاغ عن صاحب المحل التجارى.

2- التعامل مع المحلات المرخصة وليس مع الباعة الجائلين للحصول على حقك فى سلع جيدة وتخفيضات حقيقية.

3- التأكد من إعلان المحلات المشاركة بالأوكازيون عن سعرين على كل سلعة تتضمن السعر قبل وبعد التخفيض.

‏4- ‎مشاهدة الملابس بشكل جيد قبل الشراء للتأكد من جودتها.

5- الحصول على فواتير بالسلع التى يتم شراؤها موضحًا بها ثمن السلعة قبل الأوكازيون وبعد التخفيضات.

6- تتضمن الفاتورة نوع السلعة وتاريخ الشراء حتى يمكن للمواطنين استبدالها أو استرجاعها خلال المهلة التى حددها قانون حماية المستهلك.

7- يكون المواطن حريصا على الحصول على حقه فى شراء سلع جيدة ومطابقة للمواصفات والاستفادة من التخفيضات المقدمة.

8- أن يكون المواطنين أكثر إيجابية، ويقومون بالإبلاغ عن المحلات التي تقدم عروضا وهمية.

9- تلقى شكاوى المواطنين على الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588 حال وجود تخفيضات وهمية أو سلع غير مطابقة للمواصفات القياسية.

10- تفقد أكثر من محل مشارك فى الأوكازيون الشتوى للحصول على أكبر نسبة فى التخفيضات لدى المحلات المشاركة.