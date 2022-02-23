شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: الأولية لذوى الهمم وكبار السن فى تركيب العدادات الكودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الأولوية فى تنفيذ طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع هم كبار السن وذوى الهمم، وغير مرتبطة بتاريخ تقديم الطلب على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية.

وقال حمزة، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن هناك تعليمات مشددة للتسهيل على كافة المواطنين من كبار السن أو ذوى الهمم، لافتا إلى أنه تم وضع خطة زمنية لتطبيق معايير جودة الخدمة لكل قنوات تقديم الخدمات من حيث تدريب الموظفين وقناة تقديم الخدمــة ومشاركة المواطنين فى وضع اقتراحات لتطوير الخدمات المقدمة.

وأشار حمزة إلى أن عدم الانتظام فى سداد قيمة الممارسة سيوثر سلبا على طلبات تركيب العدادات الكودية لهؤلاء المواطنين، موضحا أنه سيتم تطبيق قانون الكهرباء بكل حزم على سارقى التيار الكهربائى أو من يخالف شروط التعاقد.

وتابع حمزة أن التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى العداد الكودى مسبوق الدفع لا يعتبر سندا قانونيا لملكية العقار المخالف لقواعد المحليات، مؤكدا أنه من المتوقع أن يتمكن المواطن من تغيير ملكية العداد بعد الانتهاء من إجراءات التصالح مع المحليات ولن تكون هناك أى أعباء مالية لتغيير الملكية من رقم كودى لعداد يحمل اسم مالك الوحدة، وذلك سيكون بناء على جواب التصالح.