شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: تركيب 780 ألف عداد كودى حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية انتهت من تنفيذ طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع لنحو 780 ألف مواطن حتى الآن.

وقال المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه تم إجراء ما يقرب من مليون و150 ألف معاينة لطلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع بالمبانى المخالفة حتى الآن.

وأضاف المصدر أنا إجمالى عدد طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية بلغت مليون و800 ألف طلب حتى الآن، لافتا إلى أن إجمالى ما تم تركيبه حتى الآن بلغ ما يقرب من 780 ألف عداد كودى.