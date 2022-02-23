شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. آخر موعد لتسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن غدا الخميس آخر موعد لتسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة، كما طالبت الوزارة بسرعة الانتهاء من تسجيل استمارة التقدم للامتحانات إلكترونيا، قبل انتهاء الموعد المحدد لغلق باب تسجيل الاستمارة.

وكانت وزارة التربية والتعليم أتاحت يوم 25 يناير الماضى رابطا "https://moe-register.emis.gov.eg/" لتسجيل الاستمارة الإلكترونية، وحددت الخميس المقبل آخر موعد لتسجيل الاستمارة الإلكترونية.

جدير بالذكر أن الوزارة أكدت أنه يسمح للطلاب المنتظمين دخول الامتحان لعامين وآخر عامين على نظام المنازل، مشيرا إلى أنه لا يحق للطالب الراسب دخول الامتحان سوى في المواد الراسب فيها فقط، كما أنه يسمح لطالب الصف الثالث الثانوى الذى أتم دراسة المواد المقررة بالشعبتين الأدبية والعلمية، ويحسب للطالب الدرجات الفعلية التي يحصل عليها في امتحانات الثانوية العامة الدور الأول.

وأكدت الوزارة أن الطالب الراسب في أكثر من مادتين لا يسمح له بأداء تلك المواد في الدور الثاني وعليه التقدم باستمارة جديدة في العام التالي إذا لم يستنفد عدد مرات الرسوب، وتحسب له الدرجات الفعلية التي يحصل عليها في هذه المواد، أما الطالب الذي يرسب في مادتين على الأكثر يتاح له الدخول لامتحانات الدور الثاني بنصف الدرجة الفعلية التى يحصل عليها فى تلك المواد مع الاحتفاظ بالدرجات الكاملة التى حصل عليها فى المواد التى اجتازها في امتحانات الدور الأول.