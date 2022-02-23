شكرا لقرائتكم خبر عن 95% من القراء يطالبون بتغليظ عقوبة المتورطين في جرائم الاحتيال الإلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تغليظ عقوبة المتورطين في جرائم الاحتيال الإلكترونى، ايد غالبية القراء مطالب تغليظ عقوبة المتورطين في جرائم الاحتيال الإلكترونى.

وأيد 95% من القراء مطالب تغليظ عقوبة المتورطين في جرائم الاحتيال الإلكترونى، بينما عارض 5% من القراء مطالب تغليظ عقوبة المتورطين في جرائم الاحتيال الإلكترونى.