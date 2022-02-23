شكرا لقرائتكم خبر عن "حياة كريمة".. قافلة طبية لأهالى قرية نزلة عبيد بمركز المنيا ضمن المبادرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم مديرية الصحة بالمنيا، بدءا من اليوم الأربعاء، قافلة طبية علاجية في قرية نزلة عبيد بمركز المنيا على مدار يومين متتاليين 23 و24 فبراير الجاري، وذلك فى إطار الاهتمام بمواطنى المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

وأوضح الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر"، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتى ضمن الجهود التى تبذلها وزارة الصحة فى توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.

وكانت مديرية الصحة بالمنيا نظمت، الاثنين الماضى، قافلة طبية علاجية فى قرية طهنا الجبل بمركز المنيا على مدار يومين متتاليين 21 و22 فبراير الجارى 2022، وذلك فى إطار الاهتمام بمواطنى المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

وأوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - أنف وأذن وحنجرة - كشف نساء وتنظيم الأسرة"، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتى ضمن الجهود التى تبذلها وزارة الصحة فى توفير الرعاية الصحية للمواطنين فى نطاق محافظة المنيا.