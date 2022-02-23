شكرا لقرائتكم خبر عن "التخطيط الاستراتيجى للعلاقات العامة" رسالة ماجستير بجامعة الأزهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل الباحث، عبد الله محمد جمعة عبد المعز، على درجة الماجستير بتقدير عام "ممتاز"، من قسم العلاقات العامة والإعلان، بكلية الإعلام، جامعة الأزهر.

وناقش "جمعة" أطروحته المقدمة بعنوان "التخطيط الاستراتيجي للعلاقات العامة وعلاقته بالأداء المؤسسي" "دراسة على الشركات العاملة في مصر".

وضمت لجنة المناقشة كلا من:

-أ.د محمد مـاجد خشبـة أستاذ التخطيط الاستراتيجي بمعهد التخطيط القومي "مناقشا ورئيسا".

- أ.م.د منى محمود عبدالجليـل أستاذ العلاقات العامة والاعلان المساعد ورئيس قسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بنات بالقاهرة "مـشـرفا".

- أ.م.د محمد حسني حسين أستاذ العلاقات العامة والاعلان المساعد بكلية الإعلام جامعة الأزهر بالقاهرة "مشرفا مشاركا".

- أ.م.د أحمد سالم السيد عيسوي أستاذ العلاقات العامة والإعلان المساعد ورئيس قسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام جامعة الأزهر "مناقشا داخليا".