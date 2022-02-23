شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: 86% من إصابات كورونا الحرجة بالمستشفيات يعانون من التهاب رئوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن 86% من الحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا التى تدخل المستشفيات بأعراض حرجة يعانون من الإلتهاب الرئوى، مؤكدة أنه لا يوجد سبب وحيد لعدم الحصول على اللقاح سوى ما تم الإعلان عنهم وهم الأشخاص المصابون بالحساسية ضد مكونات التطعيم، والأطفال أقل من 12 عاما.

وأكد الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن الأعراض الجانبية للقاحات كورونا تشبه الأعراض الجانبية لتطعيمات الأطفال الإجبارية، وتابع: "يحصل الأطفال على التطعيمات فتظهر بعض الأعراض تتمثل فى سخونية بسيطة".

وتابع حسنى: "بعض وسائل التواصل الاجتماعى كان لها دور فى رفض بعض المواطنين الحصول على لقاح كورونا للأسف الشديد بسبب الشائعات التى تنتشر، وهناك مليارات من البشر حصلت على التطعيم لقاح كورونا على مستوى العالم، ولا بد من مساعدة الدولة المصرية للتصدى للجائحة".