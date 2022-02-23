شكرا لقرائتكم خبر عن طرح أراض للاستثمار بمنطقة كوم أوشم الصناعية بالفيوم قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد عماد، نائب محافظ الفيوم، في تصريحات خاصة لليوم السابع، إنه سيتم قريبا طرح قطع أراضٍ للاستثمار بمنطقة كوم أوشم الصناعية، وإنه يتم حاليا مرحلة تحديد أسعار هذه القطع قبل طرحها للمستثمرين، مشيرا إلى أنه تم توفير الجهود الكهربائية اللازمة لهذه المناطق.

وأشار نائب محافظ الفيوم إلى أنه تم عقد العديد من اللقاءات مع المستثمرين بالمنطقة بصناعية بكوم أوشيم، وتم الاستماع إلى كافة مشكلتهم بالمنطقة، وتم العمل على حلها، ويتم العمل على التسويق لمنتجات المنطقة الصناعية بالفيوم، ويتم عمل زيارات دورية للمستثمرين للمنطقة الصناعية لتعزيز فرص الاستثمار بها.