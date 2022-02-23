شكرا لقرائتكم خبر عن 4 خدمات إلكترونية تقدمها وزارة العدل أبرزها الاستعلام عن رول الجلسات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة العدل، تحت رعاية المستشار عمر مروان وزير العدل، تطوير الخدمات المقدمة منها للجمهور، عن طريق التحويل الرقمى وإدخال الخدمات إلكترونية، بدلا من الخدمات التقليدية.

وحددت وزارة العدل 4 خدمات إلكترونية تتعلق بالمحاكم، يمكن لأى مواطن الدخول عبر موقعها الرسمى https://moj.gov.eg/ أو عبر بوابة مصر الرقمية واستخدامها دون الحاجة لتوجه إلى المحاكم كما كان يحدث مؤخرا.

وتتمثل الخدمات الأربعة فى الآتى:

1- الاستعلام عن رول الجلسات، والتى تحتاج تحديد نوعية درجة التقاضي سواء في محاكم النقض أو الاستئناف أو الابتدائية أو الجزئية، وعنوان المحكمة، ونوع القضية، والدائرة التى تنظر الدعوى، وتاريخ الجلسة، وأنه وبمجرد إدخال البيانات المطلوبة بشكل سليم والضغط على البحث سيظهر موعد رول الجلسة.

2- الاستعلام عن موقف دعوى.

3- الاستعلام عن رول دعوى.

4- الاستعلام عن وجود استئناف من عدمه.