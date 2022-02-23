شكرا لقرائتكم خبر عن يهم 4 ملايين مطلقة.. خبير يوضح الإجراءات والمستندات المطلوبة للحصول على المعاش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قانون المعاشات الجديد يعتبر من أهم القوانين التي أصدرها البرلمان خلال دور الانعقاد الرابع العام الماضي، حيث يمس هذا القانون الحياة اليومية للمواطنين، ويهدف القانون إلى الاعتماد على فلسفة المزايا المحددة التي يتم فى إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون، باستخدام طريقة التمويل الجزئي لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ودمج قوانين التأمين الاجتماعي فى قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة فى الدستور المصري.

كما يراعي قانون المعاشات الجديد المبادئ التأمينية السليمة في تقدير المدد المؤهلة لاستحقاق المعاش، وقواعد تسوية المستحقات التأمينية، وتطوير الحد الأدنى للجمع بين المعاشات وبين المعاش، والأجر ليتساوى مع الحد الأدنى للمعاش بصفة منتظمة، ووضع القواعد التي من شأنها التغطية التأمينية لكامل أجر العامل في حديه الأدنى والأقصى، وإنشاء صندوق مستقل للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات له تمويله الذاتي وإدارته المستقلة، ووضع القواعد التي من شأنها تحقيق فعالية أكبر لتأمين البطالة ومراعاة مناسبة قيمة التعويض المستحق.

هل يحرم قانون التأمينات المطلقة من معاش والدها؟

في التقرير التالي، يلقى ”الخليج 365” الضوء على إشكالية في منتهى الأهمية تهم ما يقرب من 4 مليون مطلقة – بحسب الاحصائيات - حيث تتمثل في الإجابة على حزمة من الأسئلة أبرزها هل يحرم قانون التأمينات المطلقة من معاش والدها؟ وهل حدد القانون حق المرأة المطلقة في الحصول على معاش والدها بعد وفاته؟ ومتي يتم وقف حالات المعاش؟ وهل يعود لها المعاش مرة أخرى بعد الطلاق؟ وماهي الإجراءات المتبعة لحصول الفتاة على معاش والدها؟ وماهي المستندات المطلوبة لذلك؟ - بحسب الخبير القانوني والمحامي سامى البوادى.

حالات استحقاق المعاش

في البداية - حدد القانون حق المرأة المطلقة في الحصول على معاش والدها بعد وفاته، حيث نصت المادة 107 من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه يعاد توزيع المعاش بين المستحقين من أول الشهر التالي لتحقق إحدى الوقائع التالية – وفقا لـ"البوادى":

1-طلاق أو ترمل البنت أو الأخت.

2-عجز الابن أو الأخ عن الكسب.

ولقد انتشرت شائعات كثيرة حول القانون الجديد للتأمينات والمعاشات والذي بدء العمل به بداية من شهر يناير2020، لبعض المواد الواردة في قانون رقم4 148 لسنة 2019، حيث أن هناك مواد سيتم العمل بها خلال عام 2032، وهي التي تخص زيادة سن المعاش لـ 65عامًا، وكان أكثر الشائعات انتشارا هو ما يخص حقيقة وقف معاش المطلقة.

-فهل سيتم حرمان المطلقة من المعاش؟

نفت وزارة التضامن الاجتماعي ما تردد من أنباء حول حرمان المطلقة من معاش والدها وفقًا لقانون "إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات" الجديد، مُؤكدًة أنه لا صحة على الإطلاق لحرمان المطلقة من معاش والدها وفقًا لقانون "إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات" الجديد، مُوضحةً أن المعاش ينقطع عن الفتاة حين تتزوج، وتحصل على المعاش مرة أخرى في حالة الطلاق، مُشددةً على أن الدولة مستمرة في الوفاء بالتزاماتها تجاه جميع أصحاب المعاشات، وأن كل ما أُثير حول هذا الشأن ما هو إلا شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب مُستحقي المعاشات

الوزارة أوضحت أنه حال حدوث طلاق، تقوم السيدة المطلقة بتقديم طلب إلى مكتب التأمينات المختص، يوضح حاجتها إلى صرف معاش والدها الراحل مع إرفاق أوراق قسيمة الطلاق الخاصة بها، فقانون التأمينات الاجتماعية الجديد، لا يوجد فيه مادة تنص على قطع معاش المطلقة من والدها المتوفي، لأن القانون حافظ على المزايا الأخرى التي كانت واردة في النظم الأخرى للتأمينات الاجتماعية.

إذا متي يتم وقف حالات المعاش؟

- ينقطع المعاش للفتاة حينما تتزوج.

-وهل يعود لها المعاش مرة أخرى بعد الطلاق؟

بالفعل، تحصل الفتاة على المعاش في حالة الطلاق.

وماهي الإجراءات المتبعة لحصول الفتاة على معاش والدها؟

في حال حدوث طلاق تقوم السيدة المطلقة بتقديم طلب إلى مكتب التأمينات المختص، يوضح حاجتها إلى صرف معاش والدتها الراحل مع إرفاق قسيمة الطلاق الخاصة بها.

وما هى المستندات المطلوبة لذلك؟

1-صورة من وثيقة الطلاق للمطلقة.

2-عدد 3 صور شخصية.

3-صورة من شهادة وفاة الوالد.