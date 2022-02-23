مجلس الدولة يستقبل ملفات الراغبين في التقدم لوظيفة مندوب مساعد.. غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

يواصل مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين، استقبال ملفات خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة 2021 الراغبين في التقدم لوظيفة مندوب مساعد، حيث تتضمن المسابقة تعيين الإناث لأول مرة فى تاريخ المجلس.

ويبدأ مجلس الدولة، غدا الأربعاء، في استقبال ملفات خريجي، جامعتي بني سويف والمنوفية المتقدمين للتعيين بوظيفة مندوب مساعد.

كانت بدأت مرحلة سحب الملفات من يوم الأربعاء الموافق 2 فبراير الماضي وانتهت يوم 9 فبراير من ذات الشهر.

وعن شروط التعيين، قال المستشار طه كرسوع الأمين العام لمجلس الدولة- نائب رئيس مجلس الدولة، أن يكون المتقدم من الخريجين والخريجات الحاصلين على تقدير جيد على الأقل، وألا يزيد العمر على 30 عاماً، وأن يجتاز المقابلة الشخصية، وأن تثبت لياقته الصحية، ويتم تقديم المستندات مستوفاة خلال المدة من يوم السبت الموافق 19 فبراير 2022، حتى نهاية عمل يوم الخميس الموافق 3 مارس 2022، وسيتم إخطار المتقدمين والمتقدمات على التليفون أو عنوان البريد الإلكتروني بموعد المقابلة المحدد له.

وتبدأ مواعيد تلقي ملفات المتقدمين كالتالي:

- جامعة القاهرة - 19 فبراير.

- جامعة عين شمس - 20 فبراير.

- جامعة الإسكندرية والدراسات الإسلامية والعربية بنات الأزهر- 21 فبراير.

- جامعات السادات وطنطا والأزهر فرع طنطا - 22 فبراير.

- جامعة بني سويف وجامعة المنوفية - 23 فبراير.

- أكاديمية الشرطة وجامعة حلوان - 24 فبراير.

- الأزهر فرع أسيوط وجامعة المنصورة- 26 فبراير.

- جامعة أسيوط وجامعة جنوب الوادي- 27 فبراير.

- الأزهر فرع القاهرة وجامعة المنيا وجامعة أسوان - 28 فبراير.

- الأزهر فرع تفهنا الأشراف والأزهر فرع دمنهور وجامعة بنها - 1 مارس.

- جامعة الزقازيق وجامعة سوهاج - 2 مارس.

- جامعات أخرى والتخلفات - 3 مارس.