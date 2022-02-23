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مصرع شاب ونجاة شخص إثر حادث سقوط مصعد بالهرم

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقي شاب مصرعه وأصيب أربعيني في حادث سقوط مصعد بمنطقة الهرم غرب الجيزة، اليوم الثلاثاء.

تلقى اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مصعد بشارع حوض الخليفة دائرة قسم الهرم.

انتقلت قوة إلى محل البلاغ بقيادة العقيد أحمد الدسوقي مأمور قسم الهرم، وتبين سقوط مصعد بداخلها شخصين، نقلا إلى مستشفى الهرم.

فارق الشاب يوسف جمال 21 سنة الحياة، فيما أصيب هاني هلال لبيب 45 سنة بنزيف داخلي بالمخ، وخضع لعملية جراحية وتم حجزه بقسم الجراحة.

تحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة بالواقعة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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