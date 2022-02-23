شكرا لقرائتكم خبر عن درجات الحرارة اليوم الأربعاء 23/2/2022 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد، اليوم الأربعاء، ارتفاعا فى درجات الحرارة وحالة عدم استقرار بالأحوال الجوية، ليسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى، معتدل السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، دافئ على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كل الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم نشاطا للرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ويشهد اليوم فرص سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا ومصحوبة بحبات البرد على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على جنوب الوجه البحرى، وفرص أمطار خفيفة مساء على جنوب سيناء وسلاسل جنوب البحر الأحمر، وفرص أمطار خفيفة مساء بالقاهرة الكبرى.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية : وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية : درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 11 والعظمى 23

درجات الحرارة فى شبين الكوم والصغرى 11 والعظمى 23

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 12 والعظمى 22

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 12 والعظمى 22

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 11 والعظمى 22

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 11 العظمى 21

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 11 والعظمى 22

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 10 والعظمى 20

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 08 والعظمى 24

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 12 العظمى 24

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 11 والعظمى 23

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 11 والعظمى 23

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 10 والعظمى 24

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 11 والعظمى 24

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 10 والعظمى 23

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 09 والعظمى 22

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 12 والعظمى 23

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 04 العظمى 23

درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 15 والعظمى 25

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 13 والعظمى 22

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 04 والعظمى 20

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 11 والعظمى 24

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 15 والعظمى 25

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 14 والعظمى 25

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 12 والعظمى 26

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 09 والعظمى 24

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 08 والعظمى 25

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 07 والعظمى 25

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 07 والعظمى 25

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 08 والعظمى 26

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 09 والعظمى 27

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 09 والعظمى 27

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 10 والعظمى 28

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 11 والعظمى 26

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 06 والعظمى 28

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 12 والعظمى 27

درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 13 والعظمى 26

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 13 والعظمى 24

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 14 والعظمى 25