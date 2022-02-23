فاروق الباز يحذر من التعدى على الأرض الزراعية في مصر: "يمس الأمن الغذائى"

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القاهرة - سامية سيد - ثمن الدكتور فاروق الباز، العالم المصري، عقد جامعة أسيوط المؤتمر الدولي الـ 11 للمناخ والبيئة، مشيرا إلى أن التغيير هو الثابت الوحيد في تاريخ الأرض، أي لابد أن نستوعب أن التغيير دائم ونتعايش معه.

وقال "الباز"، خلال لقاء خاص عبر تطبيق "سكايب" من واشنطن مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام"، إن التعديات على الأرض الزراعية من أخطر ما يحدث في مصر، معقبا: "التعدي على الأرض الزراعية أسوء من أي حرب حصلت علينا".

وأوضح أن مصر تشهد زيادة سكانية كبيرة وفي نفس الوقت هناك تعدي على الأرض الزراعية وهو ما يعد أمرا خطيرا، مقترحا أن تصدر الحكومة قانون أن من يريد البناء يقوم بالبناء فوق المبني بالفعل، معلقا: "نبني فوق المبني.. التعدي على الأرض الزراعية مصيبة ومش هنعرف نأكل نفسنا".

وشدد العالم المصرى، على ضرورة أن تكون هناك مواجهة حازمة من الدولة لقضية التعدي على الأرض الزراعية، حيث أن التعدي على الأرض الزراعية يمس الأمن الغذائي المصري.