شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى لـ"مساء dmc": الفنان سمير صبرى حالته الصحية مستقرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن الفنان سمير صبري حالته مستقرة وهو الآن داخل غرفة عادية بالمستشفى، موضحًا أنه زاره هو ووفد كبير من الفنانين اليوم.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء dmc" الذي يذاع على قناة "dmc": "أطمئن كل جمهوره وأصدقاءه على حالته الصحية، وأنا اليوم كنت معه بصحبة وفد كبير على رأسهم ميرفت أمين وإلهام شاهين ودنيا سمير غانم ومنير مكرم، وكنا نتحدث معه ونضحك، وهو كما اعتدنا أن نراه بقفشاته وابتساماته".

وقال الدكتور أشرف زكي: "حالته النفسية جيدة للغاية، والزيارة كان لها تأثيرا إيجابيا عليه".