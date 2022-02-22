شكرا لقرائتكم خبر عن حديقة الحيوان توضح حقيقة سعر تذكرة الدخول يوم الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إنه لا صحة لزيادة سعر تذاكر دخول حديقة الحيوان إلى 65 جنيهًا، مؤكدًا أن سعر التذاكر لم يُمس منذ ثماني سنوات، ومن يتوجه غدًا لزيارة الحديقة سيجد التذكرة بـ5 جنيهات، ومجانًا للأطفال أقل من 5 سنوات، ويوم الثلاثاء إجازة الحديقة وخلاله تُجرى الصيانة وتُنفذ خطة الوقاية والتحصينات للحيوانات.

وأضاف أن الحديقة فُتحت يومي الثلاثاء السابق والأسبق فقط نظرًا للضغط على زيارة الحديقة خلال إجازة نصف العام، وكان سعر التذكرة كما هو: 5 جنيهات، أما سعر الـ65 جنيهًا فيكون لتذكرة مجمعة تشمل الدخول وزيارة بيت الزواحف والمتحف، وهي للأفواج السياحية وبحجز مُسبق، وهو سعر قديم وساري منذ عام 2018، ولا صلة له بسعر الجمهور.