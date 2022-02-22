شكرا لقرائتكم خبر عن الكرملين: لم نتابع خطاب بايدن.. والرئيس بوتين لديه اجتماع عمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الرئاسة الروسية، الكرملين أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لم يتابع خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس بوتين لديه اجتماع عمل، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن فرض عقوبات أميركية على روسيا، قائلا: سنحرم روسيا من أي تعاملات تجارية في الولايات المتحدة

وأضاف بايدن، خلال كلمة له، سيتم نشر قوات أميركية في شرق أوروبا بدول مثل إستونيا وليتوانيا، موضحا أن روسيا ستدفع ثمنا باهظا إذا ما واصلت سلوكها.

وتابع جو بايدن: سنبدأ بتطيق 4 عقوبات على مؤسسات مصرفية روسية، موضحا أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بدأ عملية الغزو لأوكرانيا.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أعلن نيته عن إرسال قوات روسية إلى شرق أوكرانيا، موضحا أن روسيا ضربت كل الجهود بعرض الحائط.