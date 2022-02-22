شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: أمريكا منفتحة دبلوماسيا مع روسيا.. وسنراقب أسواق الطاقة لمنع أى انقطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال جو بايدن الرئيس الأمريكى، إن الولايات المتحدة الأمريكية منفتحة على الدبلوماسية في التعامل مع روسيا، متابعا: سنفرض عقوبات شاملة على الديون السيادية الروسية.

وأضاف الرئيس الأمريكي، خلال مؤتمر صحفى: سنواصل مراقبة أسواق الطاقة لمنع أى انقطاعات، موضحا أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات قاسية على بنكين روسيين.

وتابع جو بايدن: نسعى لأن تكون العقوبات تستهدف الاقتصاد الروسي، لافتا إلى أن الحزمة الأولى من العقوبات ضد روسيا تبدأ الآن، مؤكدا أن العقوبات ستعزل روسيا عن المنظومة المالية الغربية.

وقال الرئيس الأمريكي، إن روسيا تحركت دون شك الآن ضد أوكرانيا بإعلانها الاعتراف بالانفصاليين شرقي أوكرانيا.