شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: أعطيت الضوء الأخضر لإعادة انتشار القوات الأمريكية فى دول البلطيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه أعطى الضوء الأخضر لإعادة انتشار القوات الأمريكية في دول البلطيق، متابعا: أجزت إرسال قوات وعتاد إضافيين لدعم دول البلطيق.

وأضاف الرئيس الأمريكي، في مؤتمر صحفى منذ قليل، أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أعلن نيته عن إرسال قوات روسية إلى شرق أوكرانيا، متابعا: سنفرض عقوبات على النخبة الروسية وعائلاتهم.

وقال جو بايدن إن فلاديمير بوتين اتخذ منطق القوة للسيطرة على أراض أوكرانية، موضحا أن الرئيس الروسي بوتين بدأ عملية الغزو لأوكرانيا، متابعا: روسيا "استولت" على أراض أوكرانية، وسندافع عن كل شبر من أراضي حلف شمال الأطلسي، ولا يزال هناك الوقت لتجنب السيناريو الأسوء.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد أكد أن روسيا ستدفع ثمنا باهظا إذا ما واصلت سلوكها، وأعلن اليوم أول مجموعة من العقوبات على روسيا، وأن بلاده ستفرض عقوبات على الديون السيادية الروسية، وسنستمر بتقديم المساعدات الدفاعية لأوكرانيا.

وأضاف بايدن في مؤتمر صحفى، أن أمريكا فرضت عقوبات قاسية على بنكين روسيين، وأن واشنطن ملتزمة بدعم أوكرانيا، ما يقوم به بوتين يهدد سيادة أوكرانيا ودول الناتو.