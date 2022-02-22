شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: حالة من عدم الاستقرار فى الطقس تبدأ مساء غد الأربعاء وتستمر للجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمود شاهين، رئيس مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إنه يجرى تسجيل ارتفاعات بدرجات الحرارة، وهو ما سيراه الناس غدا خلال فترات النهار، حيث تصل درجات الحرارة العظمى في بداية اليوم 24 درجة مئوية بالقاهرة، وتصل لـ25 و26 درجة على وجه قبلي ومحافظات الصعيد.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء dmc" الذي يذاع على قناة "dmc": "ستنشط الرياح مع انتهاء ساعات النهار، قادمة من الصحراء الغربية ومحملة بالأتربة، وستكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة وبعض الطرق الصحراوية، ويجب على مصابي الأمراض الصدرية الحذر في تلك الأجواء".

وتابع: "حالة عدم الاستقرار، ستبدأ مساء الأربعاء وتستمر حتى مساء الجمعة، وستشهد محافظات القاهرة والوجه البحري أمطارا مساء غد، وتأثير الرياح سيكون أكبر على غرب البلاد وبالتحديد مطروح والسلوم".

وكانت كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من مساء غدا الأربعاء وحتى الجمعة تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة نت انخفاض فى درجات الحرارة ونشاط للرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق

وينشر ”الخليج 365” لقرائها خرائط الأمطار غدا، كما يلى:

- فرص أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا ومصحوبة بحبات البرد على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى

- فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على جنوب الوجه البحرى

- فرص أمطار خفيفة مساء على جنوب سيناء وسلاسل جنوب البحر الأحمر

- فرص أمطار خفيفة مساء بالقاهرة الكبرى

ويشهد اليوم الثلاثاء، ارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد ، دافئ على وسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر و شمال و جنوب الصعيد ، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم يشهد أتربة عالقة بالجو على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 08 درجة، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 10 درجة، وسانت كاترين العظمى 20 درجات والصغرى 04 .