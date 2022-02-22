شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يفرض 4عقوبات على بنوك روسية ويؤكد: سنحرمهم من أى تعامل داخل أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن فرض عقوبات أمريكية على روسيا، قائلا: "سنحرم روسيا من أي تعاملات تجارية في الولايات المتحدة".

وأضاف بايدن، خلال كلمة له اليوم، الثلاثاء: "سيتم نشر قوات أمريكية في شرق أوروبا بدول مثل إستونيا وليتوانيا"، موضحا أن روسيا ستدفع ثمنا باهظا إذا ما واصلت سلوكها.

وتابع جو بايدن: "سنبدأ بتطيق 4 عقوبات على مؤسسات مصرفية روسية"، موضحا أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بدأ عملية الغزو لأوكرانيا.