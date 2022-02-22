شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تعلن إقامة علاقات دبلوماسية مع "الجمهوريتين" الانفصاليتين الأوكرانيتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت روسيا عن إقامة علاقات دبلوماسية مع "الجمهوريتين" الانفصاليتين الأوكرانيتين، وفقا لخبر عاجل بتثه قناة العربية منذ قليل، فيما قالت المفوضية الأوروبية: سنعمل على تنويع موردينا بشأن الغاز.

وفى وقت سابق قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، إن موسكو ستجلى موظفى سفارتها من أوكرانيا فى أقرب وقت.

وأضافت الوزارة في بيان أنه "في ظل الظروف الحالية، فإن أولويتنا الأولى هي رعاية الدبلوماسيين الروس وموظفي السفارة والقنصليات العامة".

وأكدت أن "القيادة الروسية قررت إجلاء موظفى البعثات الدبلوماسية الروسية في أوكرانيا حفاظا على حياتهم وسلامتهم".

وأوضحت أن القرار سيتم تنفيذه فى أقرب وقت".