شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وفد الاتحاد الأوروبى بالقاهرة: نعمل على تأهيل الراغبين فى الهجرة النظامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، إلى أن توصيات القمة الأفريقية الأوروبية، تضمنت حلول جذرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، موضحًا أنه يتم العمل مع مصر من خلال عدة جهات لمنع هذه الجريمة المنظمة، وطرح بديل يمثل العلاج النهائى للظاهرة.

وأكد برجر فى تصريحات صحفية على هامش تواجده فى محافظة أسوان، لحضور مهرجان السينما للمرأة، أن البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير يقوم بتمويل دراسة لتحديد الوظائف المطلوبة فى الاتحاد الأوروبى ودول الخليج، وإتاحة الفرصة للكثير ممن يرغبون فى الهجرة النظامية من الدول العربية ومنها مصر.

وأوضح أنه يتم مناقشة الأمر من جانب التعليم ، وكيفية سفر الطلاب الى اوروبا ، ودفعهم لعجلة العمل فى اوروبا، مؤكدًا أن هناك عدد كبير ومختلف يعمل على ذلك.

ولفت برجر إلى إدارة مشروع مع المنظمة الألمانية الإنمائية ومنظمة الهجرة والعمل الدولية، من أجل تحسين مهارات من يريدون العمل فى أوروبا، وأهم ذلك هو تعلم اللغة، والعمل مع الحكومة بحيث يكون للناس فرص عمل وسبل عيش تحول دون هجرتهم غير النظامية.

وقالت القنصل جرادزيلا ريزا المسئولة عن ملف الهجرة بالاتحاد الأوروبى، أنه يتم تناول المشكلة من كافة جوانبها، كما رحبت بإصدار مصر الاستراتيجة الوطنية لحقوق الإنسان، والتى سيتم على أثرها تناول الكثير من المناقشات والحلول.