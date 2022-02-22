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البابا تواضروس يواصل إلقاء عظته الأسبوعية غدا الأربعاء

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القاهرة - سامية سيد - يواصل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تقديم عظته الأسبوعية غدا الأربعاء، للمرة الرابعة خلال شهر فبراير بعد توقف شهر يناير بالكامل بسبب الأعياد والاحتفالات.

 

وتأتى عظة البابا تواضروس وسط الإجراءات الاحترازية الكاملة لمنع انتشار ، فى دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون بمشاركة عدد من الأباء والشمامسة.

 

وكان البابا قد أعلن خلال آخر عظة له فى شهر ديسمبر عن توقف اجتماع الأربعاء الأسبوعى خلال شهر يناير بالكامل، مضيفا أنه سوف يستأنف أول فبراير، قائلا "سنتوقف عن اجتماعنا خلال شهر يناير كالمعتاد، لأنه شهر الأعياد كلها ونحتفل فيه، وبعدها تأتى فى آخره إجازة نصف العام".

 

جدير بالذكر أن قداسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الـ117 يعتبر أول بابا فى تاريخ الكنيسة يعتمد عظة الأربعاء كطقس كنسى متبع، حيث بدأها عام 1964 لما كان أسقفًا للتعليم وظهرت العظة كاجتماع صغير فى مطعم الكلية الإكليريكية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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