شكرا لقرائتكم خبر عن كريستيان برجر: إعلان اتفاقية أولويات الشراكة من مصر 2021-2027 قريباً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد كريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، إلى أن اتفاقية أولويات الشراكة مع مصر 2021-2027 بقيمة مليارو يورو من المنح، و7.7 مليار يورو من الاستثمارات، متوقفة على المراجعة من قبل مجلس الشراكة، والتى من المنتظر أن يتم إعلانها قريبًا.

ولفت إلى أن هذه الاتفاقية تتضمن ندرة المياه والأغذية والطاقة النظيفة، والمواصلات الصديقة للبيئة، والتحول الرقمى للاقتصاد، مع وجود طريقة جدية لتمويل هذه المشروعات، مشيرًا إلى أن الأمر لم يعد الأمر قاصراً على مبالغ المنح وانما منح وقروض ضمانات.

وأكد أن الأمر يحتاج إلى كم كبير من التمويل الذى يتعين أن يظل متواصلا لدعم هذه المشروعات، خاصة لمكافحة الآثار السلبيية لجائحة كوفيد 19 وضمان الناس لوظائفهم والحفاظ على تدفق التجارة بين البلدين .

وأكد كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبى بمصر، أن هناك الكثير من المشروعات التى يشارك فيها الاتحاد الأوربى فى مدينة أسوان فى كل مختلف الحياة، منها تمكين المرأة، ومدارس التعليم الفنى، والعمل مع القطاع الخاص، والتراث الثقافى، وبرنامج حياة كريمة، مشيرًا إلى أن كل ذلك يتفق مع أهداف التنمية المصرية 2030 وكذلك أهداف الأمم المتحدة.

ولفت برجر إلى تنفيذ برامج شراكة مع مصر، بقيمة مليار يورو من خلال دعم المنح، بالتعاون مع البنوك الاوروبى للاستثمار والبنك الاوروبى للإنشاء والتعمير، وسيتم التركيز على القضايا البيئية، والنقل والمواصلات مثل خط ثالث المترو بالقاهرة والترام فى الإسكندرية، موضحًا ضرورة مراعاة تحقيق الأهداف البيئية.

وتحدث برجر عن أحد أهم الانشطة التى يتم التعاون فيها وهى قطاع المياه والتى يظل لعدة سنوات مركز الاهتمام الأوروبى، متمثلًا فى قضايا المياه وندرتها ومياه الشرب ومعالجة المياه والرى والترع والقنوات، بالإضافة إلى العمل مع برنامج الأغذية العالمى .

وقال كريستيان برجر، إن مصر اصبحت مركزًا مهمًا للطاقة فى إفريقيا وبلدان المتوسط، وأن هناك شراكة أوروبية تعتمد على الطاقة المتجددة.