"الوطنية للصحافة": انطلاق معرض "صناعة بلدنا" 3 يوليو المقبل



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مينا غالي:

أعلن عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة معرض "صناعة بلدنا" الذي تنظمه الهيئة الوطنية للصحافة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال الفترة من 3 إلى 5 يوليو القادم، وتنظيم الأهرام ودار أخبار اليوم والجمهورية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الشوربجي اليوم الثلاثاء، بمقر الهيئة بحضور الدكتور أحمد مختار وكيل الهيئة ووليد عبد العزيز عضو الهيئة ومروة السيسي أمين عام الهيئة وعبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة الأهرام، وأحمد جلال، رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، وإياد أبو الحجاج، رئيس مجلس إدارة دار التحرير، وعدد من رؤساء مجالس إدارة ورؤساء تحرير الصحف المصرية.

وقد تم خلال المؤتمر التوقيع حيث بروتوكول بين الهيئة والمؤسسات الصحفية الثلاث هو الأول من نوعه تأكيدا لدور المؤسسات الصحفية القومية كشريك أساسي وفاعل في جهود التنمية الشاملة ودعم الدولة وتقوية أركانها وتعزيز جهودها في الإنتاج والإصلاح والتنمية فكرة المعرض .

وقال المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة إن المعرض سوف يعكس ما شهده قطاع الصناعة من طفرة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي جعلته قاطرة التنمية الاقتصادية، وأحد أهم دعائم تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

وأضاف: "سنعمل خلال المرحلة المقبلة على عقد العديد من الاجتماعات والجلسات التحضرية والمتابعة اليومية ومختلف الترتيبات والاستعدادات حتى يأتي المعرض متكاملا ويقدم نموذجا للمعارض الوطنية يكون بمثابة نقلة نوعية في المعارض تحقق الأهداف الاستراتيجية والوطنية."

وأضاف أن هذا المعرض يحقق تضافر المؤسسات الصحفية القومية الثلاث تحت إشراف الهيئة الوطنية للصحافة على هدف واحد وفي مشروع موحد يؤكد الدور الحقيقي والمنوط من تلك المؤسسات في دعم الدولة وتقوية أركانها وتعزيز جهودها في الإصلاح والتنمية والتصدي لكل ما يهدد استقرارها ومساندة كل ما يحقق مصلحة مصر وينتصر للأهداف الوطنية، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد تنظيم فعاليات أخرى على نفس المستوى من التميز بمشاركة بقية المؤسسات الصحفية القومية ويجرى حاليا الإعداد لها وإنهاء الترتيبات الخاصة بها.

وأوضح الشوربجي أن المعرض سيكون بمثابة تنفيذ للتوجيهات الوطنية وأنه سوف يسلط الضوء على ما شهدته السنوات السبع الأخيرة من إنجازات في قطاع الصناعة، لافتا إلى أن المعرض سيقدم صورة ناصعة للصناعة الوطنية كواحدة من ثمار سنوات عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وانطلاق متواصل من الإنجازات في شتى القطاعات ومحتوم النجاح للجمهورية المصرية الجديدة التي تعود ثمارها على المواطن وتحقق عوائدها مصلحة الوطن.

وقال: "معرض صناعة بلدنا ستكون له أهداف وطنية أساسية تركز في المقام الأول على إعلاء وتحقيق الأهداف الاستراتيجية والوطنية وتأكيد رسالة الهيئة الوطنية للصحافة والمؤسسات الصحفية القومية كشريك أساسي وفاعل في جهود التنمية الشاملة في دعم الدولة ومساندة إنجازاتها غير المسبوقة وترسيخ وتطوير الصناعة المصرية".

ولفت إلى أن الهيئة الوطنية للصحافة تركز على تقديم صورة متكاملة للصناعة والمنتج المصري للمواطن المستهلك سواء في مصر أو في المنطقة والعالم، وأن المعرض ستكون له أبعاد تسويقية تعنى بتسويق ونشر المنتج المصري وزيادة وتأكيد الثقة في جودته لا سيما وأنه سيتم توجيه الدعوة لشخصيات بارزة معنية بقطاع الصناعة لتكون بمثابة سفراء للمعرض وأداة لتحقيق أهدافه.

وأشار الشوربجي إلى أن المعرض يخدم العديد من الأطراف في مقدمتها المواطن وتعريفه بمنتجات بلاده وجودتها في مختلف القطاعات خصوصا الأكثر تصديرا، إضافة إلى المستثمرين والصناع والعمل على ترويج المنتجات إقليميا ودوليا وتعزيز نشر وانتشار المنتج المصري، واستكشاف وعقد شراكات تمكنهم من الاستغناء عن مدخلات إنتاج مستوردة ببديل محلي وتحقيق التكامل خدمة للصناعة الوطنية والمنتج المحلي بما يسهم في دعم تنافسية الاقتصاد المصري بشكل عام إضافة إلى استكشاف الفرص التصديرية المتاحة وإبراز النماذج الواعدة وتسليط الضوء على طبيعة السوق.

ولفت إلى أنه تم تشكيل لجنة عليا من الهيئة الوطنية للصحافة والمؤسسات الصحفية الثلاث؛ لمتابعة كافة الجوانب التي تتعلق بتهيئة الظروف لنجاح المعرض الذي يستهدف في المقام الأول ترويج المنتجات المصرية إقليميا وعالميا وأيضا استغلال علاقات مصر القوية مع مختلف بلدان العالم لتعزيز انتشار المنتج المصري ودعم الثقة في جودته، مشيرا إلى عقد العديد من اللقاءات والجلسات التحضرية حتي يكون المعرض بمثابة الترجمة الحقيقية للنجاحات التي يحققها القطاع الصناعي خصوصا وأن صناعة مصر شهدت خلال السنوات الثماني الأخيرة من عمر الوطن تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي طفرة عملاقة في جميع المجالات وأن أيادي التنمية والعمران والإنتاج في كافة القطاعات أولت أهمية فائقة للمنتج المصري.