برلماني يطالب بالالتزام بكود ذوي الإعاقة في مشروعات الإسكان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

طالب النائب أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بمراعاة كود الأشخاص ذوي الإعاقة في تصميم المباني والمشروعات السكنية.

وقال: "للأسف ينقصنا مراعاة حقوق ذوي الإعاقة في مختلف المباني بمصر، حيث لا يتم مراعاة حقوقهم إلا في تخصيص الدور الأرضي لهم فقط".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب طارق رضوان رئيس لللجنة، بحضور اللواء خالد صديق رئيس الجهاز التنفيذي لصندوق التنمية الحضارية.

وتابع: "نريد مبانى متحضرة ومدارس تلتزم بالكود الخاص بهم والمنصوص عليه في الاتفاقيات الدولية وقانون ذوى الإعاقة، مثل الممرات والمصاعد وغيرها".

من جانبه أشاد النائب طارق رضوان رئيس اللجنة، بطلب النائب أيمن أبو العلا، مشيرًا إلى أنها نقطة مهمة تأتي ضمن أولويات لجنة حقوق الإنسان، لاسيما وأن هناك اتفاقيات دولية ملتزمة بها مصر بهذا الشأن وكذلك قانون حقوق ذور الإعاقة، متابعا، أن الالتزام بذلك الأمر يمنحنا تصنيف أفضل عالميا في الحفاظ على حقوق ذوي الإعاقة.

وعقب رئيس الجهاز التنفيذي لصندوق التنمية الحضارية، قائلا، "بالفعل راعينا ذلك الأمر في بعض المشروعات مثل المرأة المعيلة"، حيث توجد مصاعد بالعمارات، وأن حال وجود مشروع بدون مصاعد في كل العمارات، يتم تزويد عمارتين فيه بالمصاعد، ليتم تخصيصها لذوي الإعاقة.

وواصل أيمن أبو العلا، كلمته، مطالبًا، الحكومة والجهاز التنفيذي لصندوق التنمية العقارية، والالتزام بالصيانة الدورية للمبانى، قائلا، مدينة ٦ أكتوبر على سبيل المثال، كانت رائعة إلا أنها تفتقد عنصر الصيانة ، الأمر الذى أدى الى تهالك المباني وتآكلها، مشيرا إلى أهمية وضع صيانة المباني في أولويات الجهاز.

وعقب رئيس الجهاز التنفيذي لصندوق التنمية الحضارية، باتفاقه معه قائلا، " مفيش مشروع هنحافظ عليه بدون صيانة" موضحا بأن الجهاز في مختلف المشروعات الجديدة يخصص مبلغ كوديعة صيانة، أما المباني القديمة فهناك قيمة شهرية لبند الصيانة

واستكمل وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، كلمته، مطالبا يتفادى أخطاء مشروع ابنى بيتك فى أكتوبر، الذى تحول الى أماكن عشوائية، بسبب الاستعلامات الخاطئة، وذلك بمراعاة تلك الأخطاء في المشروعات الجديدة.

وتابع، أيضا مدينة الواحات البحرية، تتحول حاليا لعشوائيات، نظرا لصعوبة تسجيل الأرض، حيث يوجد بها نحو ٢٥٠ ألف نسمة، مطالب بدرس أوضاعهم، و التدخل قبل تحول المنطقة لعشوائيات.

وأضاف أبو العلا، أيضا لدينا ظهير صحراوى كبير على طريق الواحات، ويعد مجال كبير للاستثمار، بمحافظة الجيزة، كما أشار إلى ضرورة النظر إلى القرية الكونية بأكتوبر، التي أنفق عليها مليارات لتتحول إلى مزار سياحي لمصر.