نشرة الحوادث.. حُكم ضد شادي خلف وفصل فنان بالثقافة سخر من إسراء الأنبياء

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم السبت، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا..

المشدد 3 سنوات للفنان شادي خلف بتهمة هتك عرض 7 فتيات

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة الفنان شادي خلف بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامه بهتك أعراض 7 فتيات في ستديو ورش تمثيل بالقاهرة ونويبع والتي بدأت في الفترة من عام 2016 وحتى عام 2020.

المشهد الأخير لـ"حلاق فيصل" قبل نقله للمستشفى

روى شهود عيان كواليس اللحظات الأولى لشروع حلاق في التخلص من حياته بشفرة موس تحت أنظار أهالي شارع عمر محمود المتفرع من شارع المنشية غرب محافظة الجيزة، اليوم الثلاثاء.

تأجيل استئناف 2 من محامي كريم الهواري على حبسهما

أجلت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، اليوم الثلاثاء، استئناف اثنين من محامي "كريم الهواري"، على حكم حبسهما 3 سنوات؛ لانتحالهما صفة قضائية، ومحاولة الاستيلاء على كاميرات المراقبة التى سجلت حادث تصادم "الشيخ زايد"، المتهم فيه كريم الهواري.

إحالة قضية مجدي راسخ بتهمة الاستيلاء على مليار جنيه للجنة محاسبات

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الثلاثاء، إحالة قضية رجل الأعمال مجدي راسخ، والد زوجة علاء مبارك للجنة المحاسبات.

الإدارية العليا: 6 مبادئ قضائية في فصل فنان بالثقافة سخر من إسراء الأنبياء

في حكم صادر من المحكمة الإدارية العليا، بفصل الطاعن "ش. م" فنان بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية التابع لوزارة الثقافة من الخدمة، لسخريته من إسراء النبي وازدراء الدين الإسلامي والإساءة لزوجات النبي في مسرحية من تأليفه، والإساءة لنبي الله عيسى وأمه البتول ونشرها على حسابه بـ"فيسبوك"، فقد أرست المحكمة مجموعة من المباديء الرئيسية الخاصة بازدراء الأديان، في الوقت الذي انتشرت به تلك الوقائع بشكل ملفت.