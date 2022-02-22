شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبى بالقاهرة: نناقش عقوبات منع تواجد روسيا بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد كريسيتان برجر رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خرق القانون الدولى و النظام العالمى، الذى تم تأسيسه عام 1945، بالإضافة إلى اتفاقات تخص أوكرانيا مثل اتفاق مينسك، مشيرًا إلى عقد الاتحاد الأوروبى لاجتماع فى مجلس الشئون الخارجية لمناقشة العقوبات التى سيتم فرضها على روسيا.

وأشار برجر فى تصريحات صحفية، على هامش تواجده بمدينة أسوان، إلى أنه سيتم الإعلان عن المجالات التى ستتم فيها هذه العقوبات على الأشخاص الذين على صلة بالأزمة الأوكرانية، وسيتم من خلالها قطع روسيا من الأسواق المالية العالمية فى غضون فترة قليلة، ومنع توفير التكنولجيا المتقدمة لها.

وقال سفير الاتحاد الأوروبى، إن أوكرانيا دولة ذات سيادة والاتحاد الأوروبى، يدعم أوكرانيا ويدعم سلامة ووحدة اراضى اوكرانيا كدولة مستقلة .