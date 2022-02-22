شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر جداول صرف رواتب 6 ملايين موظف بالدولة لشهر فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ وزارة المالية فى صرف مرتبات شهر فبراير 2022 لـ6 ملايين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة غدًا الأربعاء، ولمدة يومين.

وأكدت وزارة المالية على العاملين بالجهات الإدارية بعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة فى أى وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغي التزاحم على تلك الماكينات ومراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.