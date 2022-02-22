شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبى بالقاهرة: لابد من اتفاق يجمع مصر وإثيوبيا والسودان لحل أزمة سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق رئيس الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، كريستيان برجر، على موقف الاتحاد الأوروبى بالنسبة لسد النهضة، مؤكدًا ضرورة رؤية اتفاق بين السودان ومصر وإثيوبيا، خاصة وأن الملء الثانى للسد العالى قد تم بالفعل، وهناك ملء ثالث مقبل، والأمر يحتاج إلى اتفاق.

وأشار برجر، فى تصريحات صحفية على هامش تواجده فى أسوان، إلى أن الممثل الخاص بالاتحاد الأوروبى فى المفاوضات سيكون فى القاهرة فى أقرب وقت لعقد اتفاق مع المسئولين والجهات المعنية للعمل على ضرورة الوصول إلى اتفاق .