شكرا لقرائتكم خبر عن "التنمية الحضرية": نعد أسواقا مخططة وآمنة للباعة الجائلين داخل المناطق السكنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الحضرية خالد صديق إنه جاري إعداد أسواق مخططة داخل المناطق السكنية لإقامة أسواق مجمعة ومتعددة، مشيرا إلى أن الدولة تراعى الباعلين الجائلين وتعمل على احتواء هذه الفئات وتقنين أوضاعها وتوفير مناطق وأسواق آمنة لهم.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، بحضور المهندس خالد صديق الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الحضرية، لمتابعة ما تم بشأن القضاء على العشوائيات، وذلك طبقا للحق في السكن اللائق بالمحور الثانى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأضاف صديق أن الرئيس السيسي وجه بضرورة وجود سكن لمحدودى الدخل على النيل في منطقة رأس البر وتم الانتهاء من المشروع وتسليمه بالفرش للمواطنين.

وحذر من وجود مناطق غير مخططة داخل القاهرة، خاصة أن القاهرة بها 18 ألف فدان غير مخطط.

من جانبه قال طارق رضوان رئيس اللجنة أن الاجتماع جاء بناءً على اتفاق مسبق مع رئيس لجنة الإسكان على ضرورة عمل لقاء عاجل مع الرئيس التنفيذى لصندوق التنمية الحضارية وذلك للأهمية الكبيرة للارتقاء بملف حقوق الإنسان وخاصة المتعلقة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية، التي تسير ضمن مبادرة الرئيس الخاصة بالارتقاء بحقوق الأفراد داخل الدولة المصرية.

وأضاف رضوان أن ملف حقوق الإنسان من الملفات سيئة السمعة لأنه يستخدم كفزاعة ضد الدولة المصرية وتحاول تعطيل مسار وتطور كل جوانب المجتمع المصرى.