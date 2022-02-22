سفير مصر بالكويت: زيارة الرئيس السيسى تأتى فى إطار العلاقات الوطيدة والأخوية

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القاهرة - سامية سيد - أكد السفير أسامة شلتوت سفير مصر بالكويت، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدولة الكويت، اليوم الثلاثاء، تأتى فى إطار العلاقات الوطيدة والأخوية التى تجمع البلدين الشقيقين وتزامنا مع احتفالات دولة الكويت بعيدها الوطني.

وقال السفير أسامة شلتوت فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط عقب زيارة الرئيس السيسى لدولة الكويت اليوم الثلاثاء، إن زيارة الرئيس السيسى هى الزيارة الرابعة له لدولة الكويت، مؤكدا حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة من قبل الأشقاء الكويتيين.

وأشار سفير مصر بالكويت إلى أنه من المقرر عقد الملتقى الاستثمارى الكويتى المصرى فى شهر مايو القادم لبحث سبل التعاون الاستثمارى بين البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين الشقيقين كما من المقرر عقد اللجنة المشتركة برئاسة وزيرى خارجية البلدين خلال العام الجاري.

وأكد السفير شلتوت أن الرئيس السيسى ثمن جهود دولة الكويت نحو رعاية الجالية المصرية المتواجدة على أرض الكويت وتقديم لهم الرعاية فى بلدهم الثانى الكويت.

ونوه السفير شلتوت إلى أن الرئيس السيسى أكد خلال لقائه اليوم مع أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حرص مصر على استقرار وأمن الكويت وكافة الدول الخليجية الشقيقة فى مواجهة التحديات الداخلية والإقليمية، وذلك كجزء لا يتجزأ من الأمن القومى المصري، والاعتزاز بعمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، إلى جانب الحرص على تعزيز وتنويع أطر التعاون الثنائى المشترك واستطلاع آليات دفعها إلى آفاق أرحب فى شتى المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية.

وأضاف أن الرئيس السيسى ثمن مستوى التنسيق القائم ووحدة الرؤى بين البلدين الشقيقين حول القضايا ذات الاهتمام المتبادل، وحرصهما على تعزيز العمل العربى المشترك بما يسهم فى التصدى للتحديات المتعددة التى تواجه الأمة العربية فى المرحلة الراهنة.

وأكد السفير أسامة شلتوت أن الصادرات المصرية للكويت ارتفعت إلى 274 مليون دولار خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2021 مقابل 229.4 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 19.5%، وفق بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.. وفى المقابل بلغت قيمة الواردات المصرية من الكويت 1.4 مليار دولار خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2021 مقابل 1.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 17.8%.