شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تبدأ صيانة مركز معلومات مصر الجمعة.. وتؤكد: لن يؤثر على صرف السلع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تلقى الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريراً من قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة بأن شركة تطبيقات البطاقات الذكية العاملة في منظومة الدعم ( الخبز - السلع التموينية - المطاحن ) ستقوم بعمل صيانة للخوادم الموجودة داخل مركز معلومات مصر، وذلك يوم الجمعة الموافق 25 فبراير 2022 بدءا من الساعة التاسعة مساءا إلى الساعة الواحدة صباحاً.
وأكد التقرير أن عمليات الصيانة لن تزيد عن (أربع ساعات فقط)، مشيرا إلى أن كل عمليات الصيانة ستكون ليلًا ، على أن يتم تنفيذ المرحلة الثانية من عمل الصيانة يوم السبت أيضا الموافق 26 فبراير 2022 ، وذلك بدءا من (التاسعة مساء إلى الساعة الثانية صباحا).
وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن عمليات الصيانة لن تؤثر على عمليات صرف الخبز والسلع خاصة انها ستتم ليلًا وعمليات الصرف تتم صباحًا.