شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تتعاقد على شراء 100 ألف طن سكر خام من البرازيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت ‏وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، عن تعاقدها لشراء كمية 100 ألف طن سكر خام منشأ برازيلي لحساب الشركة القابضة للصناعات الغذائية والمستلم هي شركة السكر والصناعات التكاملية، وذلك في إطار تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية.

وقالت الهيئة، إن الكمية المتعاقد عليها سوف تصل على دفعتين ‏في شهر يونيو من العام الجاري، وأضافت الهيئة العامة للسلع ‏التموينية أن هذه الكمية تأتي كخطوة إستباقية لسد الفجوة بين ‏حجم الاستهلاك وحجم الإنتاج.

وتجدر الإشارة إلى إستمرار شركة السكر والصناعات التكاملية في إنتاج السكر من قصب السكر وقد تم استلام كمية 3 ملايين و321 ألف طن قصب من المزارعين حتى الآن، فضلا عن بدء إنتاج السكر بشركات البنجر إعتبارا من 15/2/2022.