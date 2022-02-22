شكرا لقرائتكم خبر عن وفد أوروبى يزور أسوان لتفقد عدد من المشروعات والمشاركة فى المهرجان الدولى لأفلام المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه وفد من الاتحاد الأوروبى برئاسة سفير الاتحاد لدى مصر كريستيان برجر، إلى أسوان، عصر اليوم الثلاثاء، فى زيارة تستمر لمدة أربعة أيام.

ومن المقرر أن يقوم الوفد الأوروبي - الذي يرافقه وفد من ممثلي عدد من الصحف، خلال الزيارة بتفقد عدد من المشروعات التي يمولها الاتحاد الأوروبى بمحافظة أسوان ومن بينها مشروعات لدعم المرأة والشباب، كما يحضر السفير الأوروبى والوفد مساء غد الأربعاء حفل افتتاح مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة في نسخته السادسة.