شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان الزميل محمد حسن مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الاوسط الأسبق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم عقب صلاة عصر اليوم تشييع جثمان الزميل محمد حسن مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط الأسبق، والذى وافته المنية عن عمر يناهز 83 عاما بعد صراع مع المرض استغرق عدة أسابيع.

والفقيد الراحل تخرج فى كلية التجارة بجامعة القاهرة عام 1961 ، والتحق إثر تخرجه للعمل محررا صحفيا فى وكالة أنباء الشرق الأوسط، ثم أعير لأكثر من 20 عاما للعمل فى وسائل الإعلام المختلفة فى سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية وقطر، ثم عاد للعمل بالوكالة حتى شغل منصب مدير تحرير إلى أن بلغ سن التقاعد.