الارشيف / أخبار مصر

شيخ الأزهر يهنئ خادم الحرمين الشريفين بذكرى يوم التأسيس

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يهنئ خادم الحرمين الشريفين بذكرى يوم التأسيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بالتهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير ، والشعب السعودى، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس، والذى يتم فيه الاحتفال بذكرى تأسيس الدولة الأولى قبل 3 قرون، على يد الإمام محمد بن سعود.

 

ويقدر فضيلة الإمام الأكبر الدور الريادي الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين في خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، والعلاقة الوثيقة التى تربط المملكة والأزهر، داعيا المولى عز وجل أن يديم على المملكة الأمن والأمان وأن يرزق أهلها دوام السلامة والاستقرار.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

قد تقرأ أيضا