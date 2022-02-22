شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر نتائج انتخابات المجلس العام للكنيسة الرسولية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت، منذ قليل، انتخابات نائب رئيس الكنيسة الرسولية التابعة للطائفة الإنجيلية تحت قيادة الدكتور أندرية زكى بين ثلاثة من قساوسة الكنيسة الرسولية، وهم القس صلاح صاروفيم، القس يعقوب عياد عبد الله، القس ناصر رشدى.

وحصل القس يعقوب عياد على 145 صوتا، والقس صلاح صاروفيم على 137 صوتا، ليصبح المجمل 285.

وحول نتائج السكرتير العام حصل القس نصر أمين على 210 أصوات، فيما حصل القس حلمى أدهم على 69 صوتا، وكان هناك صوتان باطلان ليصبح المجمل 281 صوتا.

وفاز القس ناصر كتكوت بمنصب رئيس الكنيسة الرسولية فى مصر وهى تابعة للطائفة الإنجيلية فى مصر بـ272 صوتا من 281.

ويحضر المجلس العام ما لا يقل عن 200 قس رسولى تابع للمجلس العام، بالإضافة إلى القس جيف ستاركى العميد الأكاديمى لكليات اللاهوت الإنجيلية للكنائس الرسولية فى الشرق الاوسط والقس آدم.

ويحضر القس جورج شاكر نائب رئيس الطائفة الإنجيلية فى مصر ومعه القس إسطفانوس الأمين العام للطائفة لمتابعة الانتخابات.