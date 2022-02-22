شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تخاطب المديريات بشأن تطعيم الطلاب ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطابا إلى المديريات التعليمية، أكدت فيه أنه ط الحاقا للكتاب رقم 1946 بتاريخ 6 / 12/ 2021، بشأن سرعة توزيع استمارة الموافقة المستنيرة، وهي الاستمارة الخاصة بموافقة ولي الأمر لطلاب المرحلة العمرية ما بين ( 10 - 18 سنة) - على تلقى اللقاح لتوقيعها من ولي الأمر والمعدة من قبل وزارة الصحة والسكان، فإنه في حالة تجميع 200 استمارة أو أكثر من مدرسة واحدة أو أكثر من مدرسة بنفس الإدارة يتم مخاطبة الإدارة الصحية لقيامها بتطعيم الطلاب داخل أحدى المدارس التي تتوسط الإدارة.

وتابعت الوزارة، أنه يتم تسجيل الحالات التي يتم تلقيها اللقاح من خلالهم فورا، على أن يقوم مشرف التربية البيئية بالمدرسة بمتابعة تسليم واستلام الاستمارة وموافاة الوزارة بموقف تطعيم الطلاب بصفة أسبوعية.

واكدت الوزارة أنه تنفيذا لقرارات اللجنة الطبية لمواجهة انتشار فيروس كورونا يرجي التنبيه على الإدارات التعليمية والمدارس التابعة للمديريات لتوجيه وتشجيع طلاب المرحلة العمرية ما بين( ۱۲- ١٥ سنة ) على تلقي اللقاح بعد موافقة ولى الأمر، مع ضرورة التنسيق بين مديري عموم الإدارات التعليمية والادارات الصحية لتنفيذ ما سبق.