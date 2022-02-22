شكرا لقرائتكم خبر عن ضم 3000 رائدة لمنظومة التأمينات الاجتماعية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن ضم عدد 3000 رائدة ريفية إلي منظومة التأمينات الاجتماعية اعتبارا من يناير2022 بتكلفة 4,5 مليون جنيه سنويا، لأول مرة في تاريخ المنظومة التأمينية، وذلك باعتبارهن من فئات العمالة غير المنتظمة التى يقضي قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 بالتأمين عليها، كما أن وزارة التضامن الاجتماعى بصدد إنشاء وتسجيل جمعية مركزية للرائدات الاجتماعيات لتكون هي المسئولة عن سداد تأميناتهن، ورعاية مصالحهن، مع إشراف الوزارة على توفير حزمة متكاملة من الحماية الاجتماعية من خلال التنسيق مع الجهات ذات الصلة.









ويأتي ذلك لشمول الرائدات الاجتماعيات بالحماية التأمينية تنفيذًا للتكليفات الرئاسية بمد الحماية الاجتماعية لفئات العمالة غير المنتظمة بكافة فئاتها، وقد تم صدور قرار رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بضم الرائدات الريفيات لفئة العمالة غير المنتظمة، بما يسمح لهن بالتمتع بجميع مزايا قانون التأمينات الاجتماعية الجديد خاصة الحصول علي معاش التقاعد، بجانب المزايا الاجتماعية العديدة الأخرى مثل معاش الإصابة أثناء العمل، ومعاش للورثة في حالة وفاة المؤمن عليهن تحصل أسرهن علي معاش لا يقل عن 916 جنيها في الوقت الحالي، مع تصاعد الحد الأدنى للمعاش تدريجياً على مدى السنوات القادمة.