شكرا لقرائتكم خبر عن يونيسف تعقد ندوة لتعزيز برامج الإنجاب وتنظيم الأسرة فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، ندوة حول الإنجاب وتنظيم الأسرة، ضمن سلسلة الندوات العلمية تحت عنوان الأدلة العالمية من أجل مصر حول الإنجاب وتنظيم الأسرة.

وفى كلمته شدد الدكتور فزلول حقي على أن أهمية تنظيم الأسرة ليست فقط في الحد من حدوث الحمل المبكر أو غير المرغوب فيه، بل أيضًا في كونها تساعد على خلق فاصل زمني مناسب بين إنجاب الأطفال والحد من عددهم من أجل تمكين الأمهات من تلبية احتياجات أطفالهن ودعم صحة الأم. كما أكد على ضرورة أن تحظى مسائل تنظيم الأسرة بنفس القدر من الاهتمام لدى الفتيان والشبان مثلما تحظى به بين الفتيات والشابات.

فيما شاركت الدكتورة كارولين كرافت في الندوة من خلال طرح رؤى منبثقة من قاعدة الأدلة العالمية بشأن الإنجاب وتنظيم الأسرة، مع التركيز على النقاط الرئيسية التالية: تأثير زيادة الفرص التعليمية والاقتصادية المتاحة للبنات في الحد من الإنجاب المبكر؛ دور رسائل التوعية في المساعدة على تغيير المواقف تجاه الخصوبة والإنجاب؛ كيف يمكن أن يؤدي إتاحة وصول النساء إلى خدمات تنظيم الأسرة على نحو يتسم بالخصوصية إلى زيادة المشاركة والاستفادة من الخدمات المقدمة؛ كيف يمكن لتصميم البرامج وفقًا لتفضيلات المستهلكين أن يؤدي إلى زيادة استخدام وسائل منع الحمل، وذلك على الرغم من الحاجة إلى المزيد من الأدلة في هذا الشأن؛ وأشارت سيادتها أيضًا إلى أن توفير التدريب الموجه لمقدمي الرعاية الصحية يمكن أن يكون عاملًا فعالاً في تحسين تقديم خدمات تنظيم الأسرة.

الدكتور طارق توفيق قدم لمحة عامة عن الجهود الوطنية المبذولة للحد من زيادة معدلات الإنجاب كما قدم عرضًا للتحديات القائمة، ثم ناقشت الدكتورة فردريكا ميير جهود صندوق الأمم المتحدة للسكان في دعم السياسات والبرامج الوطنية لضمان الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية على نطاق واسع وتحسين النتائج المتعلقة بصحة الأم والطفل

فيما استعرضت دينا هيكل دور التربية الهادفة إلى التغيير والمتعلقة بأدوار الجنسين باعتبارها وسيلة لمعالجة القرارات المنشودة الخاصة بعملية الإنجاب وتنظيم الأسرة، مع التركيز على أبعاد التغيير الاجتماعي والسلوكي.

ووفق بيان يونيسف يمثل اعتماد عملية اتخاذ القرارات القائمة على الأدلة أولوية رئيسية في الجهود التي تبذلها المنظمه الامميه مع الحكومة المصرية، وتساعد هذه الشراكة مع معمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تعزيز الحوار بين واضعي السياسات المصريين والشركاء الإنمائيين وكبار الباحثين لمناقشة قضايا السياسات ذات الصلة التي تؤثر على رفاه الأطفال والشباب في مصر.

شارك في الندوة الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتورة كارولين كرافت، الأستاذة المشاركة بقسم الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة سانت كاثرين، و الدكتور فزلول حقي، القائم بأعمال ممثل يونيسف في مصر، والدكتورة فريدريكا ميير، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، و دينا هيكل، مسؤولة شؤون التغيير الاجتماعي والسلوكي بيونيسف مصر.