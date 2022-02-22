شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يعلن تنظيم معرض دولى لصناعة المجوهرات العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية فى فعاليات ختام معرض نبيو للذهب والمجوهرات والذى قد تم افتتاحه خلال الفترة من ١٩-٢١ فبراير الجارى بمشاركة كبرى الشركات المتخصصة فى هذا المجال، مشيرا إلى العام القادم سيكون نبيو معرض دولى بمشاركة دولية كبيرة.



وقدم الوزير الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على دعمه الكبير لتطوير صناعة الذهب والمجوهرات فى مصر وتوجيهاته بإنشاء مدينة للذهب بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما قدم "المصيلحى" الشكر للدكتور مصطفى مدبولى على رعايته الكريمة لإقامة أول مؤتمر ومعرض للذهب والمجوهرات نيبو 2022

مما كان له اثر كبير فى دعم الحكومة الوزراء المعنيين لهذه الصناعة العريقة.

كما وجه "المصيلحى" الشكر للدكتور زاهى حواس على مشاركته الفعالة فى هذا الحدث الهام، وفى كلمته اثناء حفل التكريم أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية على حق المصمم فى الملكية الفكرية لافتا الى أن استقبال المعرض للمصممة العالمية عزة فهمى إضافة كبيرة للمعرض وقام بتكريمها مع عدد من رواد صناعة المشغولات.

ضم المعرض أحدث إصدارات ومودلات، من المشغولات الذهبية المصرية والعالمية، التى صنعت بأيادٍ مصرية، ووفر فرصاً قوية لتنفيذ تعاقدات تجارية قادمة بأسعار تنافسية وخصومات حقيقية مع التجار المشاركين خلال فترة انعقاد المعرض ،وقد شارك في المعرض 30شركة بين الذهب والفضة والمجوهرات وكبرى المصانع حتي يكون المعرض على أعلى مستوى يليق بمصر.