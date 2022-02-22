شكرا لقرائتكم خبر عن التموين :مد فترة الأوكازيون الشتوى حتى 21 مارس بمناسبة عيد الأم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الدكتور علي المصيلحي - وزير التموين والتجارة ‏الداخلية مد فترة التصفية الموسمية الأولى لعام 2022 " الاوكازيون الشتوى" اعتبارا من يوم ‏الأربعاء الموافق 9/3/2022 وحتى يوم الاثنين الموافق 21/3/2022

وتضمن القرار الجهات التي تريد المشاركة في التصفية ‏الموسمية بضرورة الحصول على إذن مسبق من مديريات التموين ‏والتجارة الداخلية الواقع في دائرتها محالهم التجارية كما الزم القرار ‏الجهات المشاركة في الإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية ‏مقترنا به بيان عن الثمن الفعلى الذي كانت تباع به هذه السلع خلال ‏الشهر السابق على التصفية.

‏وقال أحمد كمال، معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة، ‏إن التصفيات الموسمية سواء الصيفية أو الشتوية الهدف منها هو ‏تنشيط التجارة الداخلية مؤكدا أن التخفيضات الموجودة بالأوكازيون ‏تساهم في توفير كل احتياجات المواطن سواء من الأدوات المنزلية أو ‏المنتجات الجلدي أو الملابس بتخفيضات تصل إلى 50%.

ووجه وزير ‏التموين والتجارة الداخلية الأجهزة الرقابية بتشديد الرقابة على المحال ‏المشاركة للتأكد من جودة المعروض من السلع ومن الالتزام بالمواصفات ‏الموضوعة وبضرورة التأكد من فواتير البيع قبل بدء الأوكازيون للتأكيد ‏من وجود التخفيضات و بضرورة وضع سعرين على السلع المباعة قبل ‏وبعد الدخول في الأوكازيون.