شكرا لقرائتكم خبر عن التموين :مد فترة الأوكازيون الشتوى حتى 21 مارس بمناسبة عيد الأم والان مع تفاصيل الخبر
وتضمن القرار الجهات التي تريد المشاركة في التصفية الموسمية بضرورة الحصول على إذن مسبق من مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع في دائرتها محالهم التجارية كما الزم القرار الجهات المشاركة في الإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنا به بيان عن الثمن الفعلى الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.
وقال أحمد كمال، معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة، إن التصفيات الموسمية سواء الصيفية أو الشتوية الهدف منها هو تنشيط التجارة الداخلية مؤكدا أن التخفيضات الموجودة بالأوكازيون تساهم في توفير كل احتياجات المواطن سواء من الأدوات المنزلية أو المنتجات الجلدي أو الملابس بتخفيضات تصل إلى 50%.
ووجه وزير التموين والتجارة الداخلية الأجهزة الرقابية بتشديد الرقابة على المحال المشاركة للتأكد من جودة المعروض من السلع ومن الالتزام بالمواصفات الموضوعة وبضرورة التأكد من فواتير البيع قبل بدء الأوكازيون للتأكيد من وجود التخفيضات و بضرورة وضع سعرين على السلع المباعة قبل وبعد الدخول في الأوكازيون.