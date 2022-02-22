شكرا لقرائتكم خبر عن حالة عدم استقرار تبدأ مساء.. ننشر خرائط الأمطار غدا بكافة أنحاء الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من مساء غدا الأربعاء وحتى الجمعة حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة نت انخفاض فى درجات الحرارة ونشاط للرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق

وينشر ”الخليج 365” لقرائها خرائط الأمطار غدا، كما يلى :

- فرص أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا ومصحوبة بحبات البرد على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى

- فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على جنوب الوجه البحرى

- فرص أمطار خفيفة مساء على جنوب سيناء وسلاسل جنوب البحر الأحمر

- فرص أمطار خفيفة مساء بالقاهرة الكبرى

ويشهد اليوم الثلاثاء، ارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد ، دافئ على وسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر و شمال و جنوب الصعيد ، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم يشهد أتربة عالقة بالجو على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 08 درجة، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 10 درجة، وسانت كاترين العظمى 20 درجات والصغرى 04 .