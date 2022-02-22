شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق معارض "أهلا رمضان" 24 مارس وحتى أول أبريل بتخفيضات تصل لـ 30% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية، لإطلاق معارض أهلا رمضان، اعتبارا من يوم 24 مارس وحتى بداية شهر أبريل بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، بهدف توفير مختلف السلع الغذائية بأسعار مخفضة، حيث ستشارك كبرى الشركات المنتجة للسلع الغذائية بتخفيضات كبيرة، بجانب تخصيص أجنحة بفروع السلاسل التجارية الكبرى والشركات الحكومية، ومنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع "جمعيتي" لطرح المنتجات بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 30% خاصة السلع الغذائية ومنتجات رمضان "الياميش"، وكذلك اللحوم والدواجن والسلع الأساسية مثل الزيت والأرز والسكر، وغيرها من السلع الأخرى.

ويأتي ذلك في الوقت الذى وجه الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية بوجود مخزون من كافة السلع الغذائية، خاصة مع دخول شهر رمضان، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن استمرار وجود مخزون استراتيجي طوال الوقت، كما أن أسعار السلع الأساسية ستشهد انخفاض في معارض "أهلا رمضان"، خاصة مع المبادرات التي يتم إطلاقها.

وأكد المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك أنه سيتم إطلاق معرض "أهلا رمضان" تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء اعتبارا من يوم 24 مارس المقبل أبريل بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر ،وسيتم استقبال المواطنين في اليوم التالي ويستمر حتى الأول من أبريل، بهدف توفير جميع السلع ومنتجات رمضان في كافة محافظة الجمهورية من خلال معارض" أهلا رمضان " حيث سيتم توفير كافة المنتجات والسلع الغذائية بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى بنسبة من 20 % على الأقل وتصل لـ 30%، كما حدث العام السابق كذلك أيضا الاتفاق مع كبرى السلاسل التجارية لتخصيص أجنحة داخلها كفروع لمعارض أهلا رمضان وطرح السلع بأسعار مخفضة أيضا وذلك في إطار الحرص على توفير المنتجات والسلع بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى ولتخفيف العبء على المستهلك في ظل زيادة معدلات الاستهلاك خلال الشهر الكريم.