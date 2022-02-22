شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يلتقى أمير دولة الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، مع الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي شكر أخيه أمير دولة الكويت على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكداً حرص مصر على استقرار وأمن الكويت وكافة الدول الخليجية الشقيقة فى مواجهة التحديات الداخلية والإقليمية، وذلك كجزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصرى، والاعتزاز بعمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، إلى جانب الحرص على تعزيز وتنويع أطر التعاون الثنائي المشترك واستطلاع آليات دفعها إلى آفاق أرحب في شتى المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية.