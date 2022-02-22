تأجيل محاكمة المتهمين بقتل مواطن في دار السلام لـ19 مارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عادل:

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، محاكمة تشكيل عصابي بتهمة استعراض القوة وقتل مواطن في دار السلام لجلسة 19 مارس.

تنعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح وعضوية المستشارين حامد محمد ومحمد أحمد بسيوني وسالي عمرو، وأمانة سر طارق فتحي والسيد حسن.

وكشف الإحالة قيام المتهمين باستعراض القوة والعنف واستخدموه قبل المجني عليهما، وأهالي منطقة دار السلام بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق الأذي المادي بهم، وفرض السيطرة والإتاواة عليهم بالسلب لبعض أموالهم عنوة وكان ذلك الفعل تكدير الأمن العام والسكينة العامة، حال حملهم أسلحة نارية وأسلحة بيضاء وذخائر، مما تستعمل في الاعتداء علي الأشخاص.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم قتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي إلحاق الأذي به، وأحدثا إصابته علي إثر محاولات فرض إتاوة عليه، وأعدوا لذلك الأسلحة، وما أن أيقنوا تواجده رفقة شقيقه بالطريق العام، وأضرموا في أنفسهم إزهاق روحه في حال امتناعه عن سداده مبلغ الإتاوة، وما أن امتنع المجني عليه عن الوفاء بالمبلغ، إلا وسدد له المتهم الأول ضربة باستخدام سلاح أبيض "مطواة" استقرت بفخذه الأيسر، فأحدثت إصابته التي أودت بحياته.