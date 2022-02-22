قبل امتدادها إلى الشقق.. الإطفاء تخمد نيران مدخنة كبابجي بالعمرانية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

اندلع حريق داخل مطعم كبابجي بحي العمرانية غرب محافظة الجيزة دون إصابات.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب بشارع الزهراء المتفرع من شارع عدوي سليم.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ 3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد ورئيس إدارة الإطفاء والإنقاذ البري اللواء علاء خلوصي.

تبين بالفحص اشتعال النيران بمدخنة مطعم، وأمكن السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى الوحدات السكنية التي تعلو المحل، وتنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران.

تحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة بالواقعة.